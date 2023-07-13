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Данілов назвав критерії, за якими Україна вже готова до вступу в НАТО

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
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Данілов назвав критерії, за якими Україна вже готова до вступу в НАТО

Данілов наголосив, що ніхто вже не сумнівається в тому, що Україна стане членом Альянсу / Фото: Getty Images

Україна розпочала перехід на натівське озброєння.

Рада Україна-НАТО — це зовсім інший формат. Він передбачає максимальну співпрацю, переконаний секретар РНБО Олексій Данілов. 

Про це він заявив в ефірі телемарафону. 

“Я більш ніж впевнений, що все буде прописано по пунктах і ми будемо розуміти чіткий план дій, який будемо виконувати саме в рамках цього формату для того, щоб досягти повної відповідності тих стандартів, які є”, — наголосив Данілов. 

За його словами, за кількома критеріями Україна вже точно готова до вступу в Альянс: “Стосовно військової компоненти, ми 100% готові бути у НАТО. Ми розпочали перехід на натівське озброєння і цей процес рухається дуже швидкими темпами”.

Данілов зауважив, що у суспільства є питання, тому що НАТО — це не тільки про військове, а й про інші складові нашого життя. “Тому ці процеси будуть обов’язково виконані. Ще раз наголошую — ніхто вже не сумнівається в тому, що ми станемо членами Альянсу”, — резюмував він. 


Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський жартома прокоментував заяву міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, який зробив зауваження Україні, що потрібно бути вдячнішими західним союзникам.

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Дата публікації
Перегляди
718
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