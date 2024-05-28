Україна вже використовує найсучаснішу версію ЗРК NASAMS: які переваги (відео)

Головною відмінністю зенітного комплексу третього покоління є новий пункт управління Fire Distribution Center та пускова установка Mk.2, що дозволило застосовувати зенітні ракети інших моделей.

Українські військові отримали останню версію комплексу Norwegian Advanced Surface to Air Missile System (NASAMS), якій дали назву NASAMS 3. Ці комплекси можуть застосовувати нові зенітні ракети.

Про це повідомляє портал "Мілітарний".

На відео, оприлюдненому фондом United24, можна бачити запуск українським ЗРК NASAMS ракети ближнього радіусу AIM-9X, використання якої реалізували лише на системі третього покоління. Саму ракету можна відрізнити за відсутніми закрилками в середній частині фюзеляжу.

"‎На нашому рахунку 252 підтверджені цілі – це 114 дронів та 137 крилатих ракет, які перехопив наш підрозділ"‎, – говорить командир батареї з позивним "Барон".

NASAMS 3: які переваги

Оновлену версію ЗРК представили в 2019 році. На відміну від ранніх варіантів, NASAMS 3 може використовувати ширший спектр ракет, включаючи ракету малої дальності AIM-9X та більш далекобійну AMRAAM-ER, здатну вражати цілі на дальності 50 км.

Крім того, комплекс сумісний з IRIS-T – ракетою малої та середньої дальності, оснащеною інфрачервоною головкою самонаведення.

Також модернізований комплекс має покращену систему керування вогнем та може об'єднувати в єдину мережу більшу кількість радарів та пускових установок.

Нагадаємо, Україна, ймовірно, готується до обстрілів території РФ далекобійними ракетами: з'явилися певні ознаки.

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