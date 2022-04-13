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"Україна є місцем злочину": головний прокурор Гааги відвідав Бучу (фото)

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"Україна є місцем злочину": головний прокурор Гааги відвідав Бучу (фото)

Фото: Міжнародний кримінальний суд в Гаазі

Прокурор разом з командою прагне відновити істинну картину подій в Україні.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан особисто приїхав до Бучі Київської області, щоб на власні очі побачити наслідки російської окупації.

Про це повідомив суд у Мережі.

Під час поїздки Київською областю Хан наголосив, що необхідно провести незалежне розслідування звірств у Бучі та інших населених пунктах. Прокурор також анонсував приїзд групи судово-медичних експертів суду.

"Україна є місцем злочину. Ми перебуваємо тут, оскільки маємо раціональні підстави вважати, що тут вчиняються злочини, що підпадають під юрисдикцію Міжнародного суду", – заявив Хан.

Він також повідомив, що разом зі своєю командою прагне відновити істинну картину подій в Україні. Запорукою цього, на його думку, повинне стати незалежне та неупереджене розслідування.

Нагадаємо, станом на 11 березня 41 країна позивалася до Міжнародного кримінального суду щодо злочинів, скоєних в Україні. Цей суд розглядатиме індивідуальну кримінальну відповідальність президента РФ Володимира Путіна та інших російських чиновників.

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