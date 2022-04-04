Україна є однією з найзамінованіших країн світу - ООН

Україна є однією з найзамінованіших країн світу - ООН

Ще до повномасштабного вторгнення майже 2 мільйона людей жили в оточенні мін, повідомили в організації.

На 40-й дент війни в Україні управління ООН з координації гуманітарних справ опублікувало статистику найзамінованіших країн світу. За останніми даними, Україна є однією з найбільш закинутими мінами країн світу.

Про це повідомили на сторінці OCHA Ukraine у Twitter.

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"Україна – одна з найбільш забруднених мінами країн у світі. Ще до тривалого військового наступу понад 1,8 мільйона людей вже вісім років жили в оточенні мін", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як повідомили в Міністерстві оборони України, Росія готує новий наступ на Україну. В планах РФ - оточити українські сили Операції об'єднаних сил та захопити Харків.

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