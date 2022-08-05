Україна, ймовірно, перехоплює стратегічну ініціативу у війні проти Росії - ISW

Україна, ймовірно, перехоплює стратегічну ініціативу та змушує Росію перерозподілити сили та змінити пріоритети зусиль у відповідь на українські контрнаступальні операції.

Російські війська все більше перекидають особовий склад і техніку до Херсонської та на захід Запорізької областей за рахунок своїх зусиль зі Слов’янська та Сіверська, які вони, схоже, покинули.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Росія також передислоковує військову техніку, зокрема артилерію та авіацію, до Криму з інших регіонів України.

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"Раніше російські війська відводили або призупиняли наступальні операції на місто Харків і південний напрямок, щоб пріоритетно захопити Луганську область, але вони робили це за власною ініціативою на основі зміни пріоритетів своїх командувань. Російські сили в цьому випадку, схоже, відповідають на загрозу контрнаступу України в Херсонській області, а не свідомо обирають цілі, на яких зосередити свої зусилля", - вважають експерти.

Навіть після того, як українські війська перемогли спробу росіян захопити Київ на початку повномасштабної війни, росіяни мали змогу вільно зосередити свої операції на сході. Підготовка України до контрнаступу в Херсоні та початкові операції в цьому контрнаступі в поєднанні з різким ослабленням російських сил загалом дають змогу Україні вперше почати активно формувати хід війни, повідомляє ISW.

Нагадаємо, військовий експерт розповів, чого не варто чекати контрнаступу і порадив бути готовими до війни на роки.

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