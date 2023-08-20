Україна, ймовірно, використовує С-200 як балістичну ракету – британська розвідка

У Росії почастішали повідомлення про удари ракетами по їхній території.

Британська розвідка вважає, що у Росії почали тиснути на керівництво Повітряно-космічних сил, зокрема на начальника штабу генерал-полковника Віктора Афзалова. Причиною цього стало посилення ППО над західною Росією, де останнім часом почастішали атаки, зокрема дронів.

Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

У розвідці зазначили, що Україна, ймовірно, могла переобладнати зенітні ракети С-200 і використовувати їх як наземну балістичну ракету.

"Удари глибоко всередині Росії є стратегічно важливими, оскільки президент Путін майже напевно вторгся до України, припускаючи, що це матиме незначний прямий вплив на росіян", - йдеться у повідомленні.

При цьому у розвідці наголошують, що безпілотники стали регулярно долітати до Москви. Також почастішали повідомлення про удари ракетами С-200, які у країнах НАТО позначають SA-5 Gammon.

"Цю зброю радянських часів вагою 7,5 тонн і довжиною 11 метрів вилучено з озброєння України для ППО. Однак тепер вона, очевидно, використовується як наземна балістична ракета", - припускають у розвідці.

Нагадаємо, 12 серпня на Кримському мосту пролунали вибухи – там піднявся густий дим.

Росіяни традиційно звинуватили в атаці Україну і заявили, що ЗСУ нібито вдарили ракетою С-200, яку переробили в ударну. За словами російських загарбників, "певео" знищила ракету у повітрі.

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