"Україна за допомогою розвідки отримує багато інформації про наміри Росії" - бригадний генерал Буданов

"Україна за допомогою розвідки отримує багато інформації про наміри Росії" - бригадний генерал Буданов

Розвідка, включаючи джерела в Кремлі, передає багато інформації про наміри росіян.

Україна завдяки агентурній розвідці, включаючи джерела в Кремлі, отримує велику кількість інформації про наміри Росії.

Українцям вдалося проникнути у багато секторів російського військового, політичного та фінансового керівництва та використовувати отриману інформацію з великою користю.

Про розповів бригадний генерал Кирило Буданов у інтерв'ю журналу Coffee or Die.

Одним із прикладів він назвав нещодавній ракетний удар у Бердянську, внаслідок якого було знищено російський десантний корабель.

"Завдяки своїм розвідувальним можливостям, Україна влучила у потрібний момент, щоб завдати максимальної шкоди. Ракета вдарила в той самий момент, коли до корабля підійшли бензовози та вантажівки з боєприпасами", - сказав він.

Агентурна розвідка була посилена швидко зростаючими можливостями кіберрозвідки України, які дають глибоке розуміння військових планів Росії.

"Ми також знаємо, що відбувається в паливній сфері Росії та відстежуємо всі інновації озброєння", - сказав генерал Буданов.

Кирило Буданов також підкреслив важливість розвідувальної допомоги від союзників. При цьому, найвищі посадові особи американської розвідки нещодавно свідчили перед Конгресом США, що обмін розвідувальною інформацією з Україною є "революційним".

Нагадаємо, розвідка оприлюднила імена російських шпигунів, які діють на території Європи.

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