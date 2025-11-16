Україна за місяць втратила територію, порівнянну зі столицею Німеччини - Рьопке

Берлін / © Pixabay

Реклама

Україна опинилася у важкій ситуації через недооцінку сил з певних причин.

Про це повідомив німецький військовий експерт Юліан Рьопке у Twitter.

Він зазначив, що «в останні тижні я опублікував лише кілька стратегічних аналізів. Однією з причин є динамічна та постійно погіршувана ситуація українських військ на південному сході країни — а також у регіонах Харків та Донбас».

Реклама

Експерт підкреслив: «Ситуацію наразі вже неможливо приховати ані PR-акціями українського Генштабу, ані прикрашанням чи ігноруванням з боку уряду в Києві: Україна рухається до стратегічної поразки проти російських інвазійних сил».

За словами Рьопке, українські журналісти та активісти «вже усвідомили серйозність ситуації». Проте, «ані українська армія, ані західні партнери не роблять необхідних висновків із власних помилок у веденні війни проти Росії».

Він додав: «Більше 2 000 поставлених танків, бронетранспортерів і броньованих машин майже неефективні на фоні зростаючого домінування Росії у використанні оптичних і інших дронів».

Рьопке критикує західну допомогу: «Замість того, щоб надати Україні „зброю масового ураження“ у сучасному розумінні — тобто мільйони FPV-дронів та тисячі високоточної крилатої зброї для ударів у глибину, західні країни обмежуються точковою допомогою та інвестиціями у стратегічно переоцінені українські дрони великої дальності».

Реклама

Також він висловив занепокоєння щодо мобілізації: «Де фактично застосовуються нібито 17 000 чоловіків, мобілізованих щомісяця, залишається загадкою для більшості спостерігачів та солдатів на фронті».

Він додав, що «дезертирство та тимчасове ухиляння від служби, через що цілі бригади часто існують лише на папері, залишаються майже безкарними. Це призводить до неправильної оцінки власної боєздатності та спричиняє великі прогалини на фронті, що дозволяє Росії здійснювати нові прориви».

Внаслідок цього, за даними експерта, «площа, контрольована Україною, у жовтні зменшилася ще на 586 квадратних кілометрів — і у листопаді, ймовірно, буде досягнуто нового річного максимуму втрат території. Наступи Росії у регіонах великих міст Дніпро та Запоріжжя — це лише питання місяців, максимум одного-двох років», — сказав він.

Рьопке попередив: «Якщо ні уряд у Києві, ні західні партнери не здійснять негайний стратегічний поворот, Росія виграє цю війну поступово. Жахливий сценарій — з руйнівними геополітичними наслідками для всього світу».

Реклама

Нагадаємо, ми писали раніше про те, яка наразі ситуація в Україні.