Україна за останні місяці отримала "золоту" частину західної зброї і готова до контрнаступу – The Economist

Західні союзники та Україна готові до початку контрнаступу Збройних сил. З усієї військової допомоги, обіцяної Пентагоном від початку війни, 40%, понад 8 мільярдів доларів, – надійшло протягом трьох місяців після 9 грудня 2022 року.

Про це пише видання The Economist.

Як розповів один європейський чиновник із питань оборони, надходження зброї, погоджене в Німеччині лише в січні, становить дві третини від загальної кількості, надісланої до України за весь 2022 рік.

Останній пакет військової допомоги від США включає, наприклад, броньовану мостоукладальну техніку, яка буде життєво необхідною для будь-якого наступу на півдні чи сході.

Українська армія трансформується в плані військового озброєння. Хоча основна частина техніки – все ще радянського походження. Але якщо наприкінці минулого року співвідношення українських і західних комплектів становило п’ять до одного, очікується, що воно впаде до – п’ять до двох із надходженням допомоги.

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Майже третина української армії незабаром матиме стандартну комплектацію НАТО. Тож Генерал Валерій Залужний сподівається, що згодом у ЗСУ будуть три нові армійські корпуси: по шість бригад, кожна з яких налічуватиме понад 20 000 осіб, пише видання.

"Замість того, щоб кинути значні резерви до Бахмута, він відправив війська за кордон для навчання на новому обладнанні. Від січня тренувальне командування 7-ї армії США проводить п’ятитижневі курси для українських підрозділів. Під час наступальних дій минулого року українська армія здебільшого наступала ротним формуванням. Навчання має на меті об’єднати їх у більші батальйони та бригади, здатні вести "загальнозбройну" війну, в якій піхота, бронетехніка, артилерія та інші види бойової техніки працюють разом, а не просто послідовно, як це переважно зараз", - йдеться у матеріалі.

Густав Грессель з аналітичного центру Європейської ради з міжнародних відносин зазначає, якщо російській армії вдастся оточити Бахмут, і вона вирішить прорватися ще вглиб Донецької області, їй доведеться ще більше витрачати власні мізерні резерви. Росія може з часом почати стягувати підрозділи з інших частин довгої лінії фронту, створюючи прогалини, якими Україна може скористатися.

Нагадаємо, Польща передасть Україні ще 10 танків Leopard 2 цього тижня. Польща також готова запустити сервісний центр, який займатиметься оновленням та обслуговуванням танків Leopard.

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