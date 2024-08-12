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Україна за тиждень взяла під контроль таку ж територію, як Росія за весь 2024 рік — СтратКом

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Україна за тиждень взяла під контроль таку ж територію, як Росія за весь 2024 рік — СтратКом

Станом на 12 серпня під контролем української армії перебуває тисяча квадратних кілометрів російської території у Курській області

Це площа майже 238 таких міст як Суджа. Та більше 20 таких міст як Бахмут. 

Станом на 12 серпня під контролем української армії перебуває тисяча квадратних кілометрів російської території у Курській області.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Число дня — 1000. 1000 квадратних кілометрів російської території перебуває від контролем ЗСУ", — зазначили у Центрі стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних Сил України.

Там також наголосили, що Україна за тиждень взяла під контроль таку ж саму територію, як Росія, за оцінками Інституту вивчення війни, окупувала за весь 2024 рік.

Тим часом спецслужби РФ намагаються використати ситуацію в Курській області для поширення дезінформації та безпідставних звинувачень в бік ЗСУ.

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