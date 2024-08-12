Україна за тиждень взяла під контроль таку ж територію, як Росія за весь 2024 рік — СтратКом

Це площа майже 238 таких міст як Суджа. Та більше 20 таких міст як Бахмут.

Станом на 12 серпня під контролем української армії перебуває тисяча квадратних кілометрів російської території у Курській області.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Число дня — 1000. 1000 квадратних кілометрів російської території перебуває від контролем ЗСУ", — зазначили у Центрі стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних Сил України.

Там також наголосили, що Україна за тиждень взяла під контроль таку ж саму територію, як Росія, за оцінками Інституту вивчення війни, окупувала за весь 2024 рік.

Тим часом спецслужби РФ намагаються використати ситуацію в Курській області для поширення дезінформації та безпідставних звинувачень в бік ЗСУ.

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