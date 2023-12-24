"Україна зацікавлена, щоб закінчилася війна, але...": ГУР про статтю NYT

За словами Юсова, РФ дійсно хотіла б якомога швидше закінчити війну. Але головне питання для України – на яких умовах.

Російський диктатор Путін дійсно хотів би якомога скоріше завершити війну проти України, але він не має наміру ані на метр відступити із захопленої території.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов, коментуючи статтю NYT про готовність Путіна "припинити" війну.

"Звичайно, вони б хотіли якомога швидше закінчити вторгнення. Інша справа – на яких умовах. З точки зору українського інтересу і міжнародного права: Росія – злочинець і має бути покарана. Україна, звичайно, зацікавлена в тому, щоб закінчилася ця геноцидна війна, але з відновленням нашої територіальної цілісності та покаранням злочинців", – сказав Юсов.

На його думку, такі матеріали у світових ЗМІ демонструють, що Захід не забув про Україну. Водночас представник ГУР уточнив, що подібні статті в західній пресі потрібно моніторити, аналізувати та пояснювати, який та чий інтерес може за ними стояти.

"Ми бачимо зараз цілу низку присвячених Україні матеріалів на перших шпальтах провідних видань. Це часто дискусійні матеріали і ми маємо доносити нашу позицію", – підсумував Андрій Юсов.

Раніше американське видання The New York Times з посиланням на джерела, близькі до Кремля, а також американських чиновників, повідомила, що Путін нібито натякає на готовність до перемир’я.

ТСН.ua зібрав реакцію України, експертів та журналістів на цю гучну статтю.

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