Україна зацікавлена у придбанні в Ізраїлю системи “Залізний купол” — український посол

Очільник українського дипломатичного представництва у Тель-Авіві запевняє, що США не заперечують проти придбання Україною системи протиракетної оборони, яка захищає небо над Ізраїлем.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук звернувся до уряду Ізраїлю з проханням продати Україні систему протиракетної оборони "Залізний купол", виробництво та технічне обслуговування якої фінансували Сполучені Штати. За його словами, США не будуть заперечувати проти цього.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на пресконференцію українського посла в Тель-Авіві.

Євген Корнійчук наголосив, що серед військової допомоги від Ізраїлю Україна найбільше зацікавлена в покупці системи "Залізний купол".

Ця система призначена для перехоплення і знищення ракет малої дальності, які можуть загрожувати населеним пунктам. У 2015 році система отримала можливість знищувати маневрені БПЛА. "Залізний купол" також може вражати літаки на висоті до 10 км.

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Як відомо, Сполучені Штати надають фінансову підтримку ізраїльського проєкту "Залізний купол", яким ця держава гарантує собі безпеку від обстрілів з боку бойовиків. Упродовж останніх майже 10 років американці виділили близько 1,6 млрд доларів на його виробництво та технічне обслуговування.

За словами українського посла, США не будуть заперечувати проти такої угоди.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ФРН надасть Україні "найсучаснішу систему протиповітряної оборони, яку має Німеччина".

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