Україна зацікавлена у виконанні "зернової угоди": Кулеба заявив, що від Росії вимагають декількох речей

Україна зацікавлення в продовженні “зернової угоди.” Однак це не виключає того, що у нашої країни є низка вимог.

Україна зацікавлена в тому, аби всі сторони виконували та продовжували “зернову угоду”, однак вимагає від Росії двох важливих складових.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Перше, що ми вимагаємо, аби Росія залишилася в цій домовленості та припинила грати в "голодні ігри" з усім світом задля свого задоволення. І друге, це теж дуже важливий елемент, Росія повинна припинити в межах цієї "зернової домовленості" гальмувати процеси щодо інспекції кораблів", - зазначив Дмитро Кулеба.

Він також додав, що гальмування процесу проходження суден є “тихим саботажем”.

"Є два завдання. Мало залишити Росію в зерновому коридорі, її треба ще змусити припинити тихий саботаж цієї ініціативи зсередини", - резюмував міністр.

Що відомо про "зернову угоду"

Наприкінці жовтня очільник міноборони РФ Шойгу заявив, що зупиняє "зернову угоду". Причиною тому начебто стали вибухи в Севастополі. Путін тоді заявив, що Україна завдала удару по російських катерах дронами довжиною в шість метрів.

Водночас в ООН не вважали атаку на Чорноморський флот порушенням “зернової угоди”. ООН виходить із того, що "зернова угода" діє, незважаючи на призупинення участі Росії.

2 листопада російське Міноборони оголосило про поновлення своєї участі у "зерновій угоді".

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