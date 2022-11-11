Україна зацікавлена у виконанні "зернової угоди": Кулеба заявив, що від Росії вимагають декількох речей

Україна зацікавлення в продовженні “зернової угоди.” Однак це не виключає того, що у нашої країни є низка вимог.
Україна зацікавлена в тому, аби всі сторони виконували та продовжували “зернову угоду”, однак вимагає від Росії двох важливих складових.
Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Перше, що ми вимагаємо, аби Росія залишилася в цій домовленості та припинила грати в "голодні ігри" з усім світом задля свого задоволення. І друге, це теж дуже важливий елемент, Росія повинна припинити в межах цієї "зернової домовленості" гальмувати процеси щодо інспекції кораблів", - зазначив Дмитро Кулеба.
Він також додав, що гальмування процесу проходження суден є “тихим саботажем”.
"Є два завдання. Мало залишити Росію в зерновому коридорі, її треба ще змусити припинити тихий саботаж цієї ініціативи зсередини", - резюмував міністр.
Що відомо про "зернову угоду"
Наприкінці жовтня очільник міноборони РФ Шойгу заявив, що зупиняє "зернову угоду". Причиною тому начебто стали вибухи в Севастополі. Путін тоді заявив, що Україна завдала удару по російських катерах дронами довжиною в шість метрів.
Водночас в ООН не вважали атаку на Чорноморський флот порушенням “зернової угоди”. ООН виходить із того, що "зернова угода" діє, незважаючи на призупинення участі Росії.
2 листопада російське Міноборони оголосило про поновлення своєї участі у "зерновій угоді".
Читайте також:
- Фінляндія планує долучитися до транспортування українського зерна
- Міністр оборони Туреччини поговорив із Шойгу про "зерновий коридор"
- Путін використовуватиме "зернову угоду" як шантаж під час саміту G20