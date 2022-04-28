Україна захищатиметься будь-яким чином, зокрема ударами по складах і базах російських убивць — Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна захищатиме себебудь-яким чином, навіть ударами по російських складах і базах.

За словами Подоляка, світ підтримує і визнає право України на такі дії. Зокрема, у Держдепі США вважають, що Україна повинна сама вирішувати, чи атакувати об'єкти на території Росії. Такої ж думки дотримується і Британія.

Про це Подоляк написав у своєму твітері.

"Росія напала на Україну та вбиває мирних громадян. Україна захищатиме себе в будь-який спосіб, зокрема ударами по складах і базах російських убивць. Світ це право визнає", — наголосив радник очільника ОП.

Нагадаємо, раніше Подоляк спрогнозував, що наступними тижнями посилюватиметься "демілітаризація" Росії у прикордонних з Україною районах. Тоді в росіян виникатиме запитання про те, що ж вони роблять в Україні та чому вбивають людей.

Слыд зазначити, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Британія "не буде проти" того, щоб Україна застосувала надану їй зброю проти цілей на території Росії.

Крім того, раніше міністр з питань збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі також заявив, що Україна "цілком легітимно" може атакувати об'єкти в Росії. За його словами, Україна може завдати удару по запасах палива та складах боєприпасів РФ, адже це є частиною війни.

Міністр із питань збройних сил Британії заявив, що Україна може цілком легітимно атакувати об'єкти в Росії

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