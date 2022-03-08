Україна закликала РФ погодити гуманітарні маршрути з Волновахи, Маріуполя, Харкова та Київської області

Україна закликала РФ погодити гуманітарні маршрути з Волновахи, Маріуполя, Харкова та Київської області

Верещук також закликала Росію забезпечити сталий режим припинення вогню за цими маршрутами.

Україна надіслала російській стороні та Червоному Хресту розроблені маршрути для гуманітарних коридорів з Волновахи, Маріуполя, Києва, області та Харкова та чекає їхнього погодження.

Про це 8 березня повідомила віцепрем'єрка-міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

"Так само ми надсилали російській стороні та Червоному Хресту розроблені маршрути для гуманітарних коридорів: Волноваха – Запоріжжя, Маріуполь – Запоріжжя, Київ та Київська область у напрямку Західної України, а також Харків та Харківська область у напрямку Західної України", - повідрмила вона.

Верещук також закликала Росію невідкладно погодити вказані маршрути і забезпечити сталий режим припинення вогню за цими маршрутами.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, нанесши серію ракетних та авіаударів по нашим містам, зокрема і по Києву. Війна триває вже 13-й день. Окупанти вже декілька днів не надають гуманітарних коридорів мирним мешканця, які стали заручниками російських злочинців у містах, які залишилися без світла, води, опалення, медикаментів та їжі.