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Україна закликала РФ погодити гуманітарні маршрути з Волновахи, Маріуполя, Харкова та Київської області

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Україна закликала РФ погодити гуманітарні маршрути з Волновахи, Маріуполя, Харкова та Київської області

Facebook Ірина Верещук

Верещук також закликала Росію забезпечити сталий режим припинення вогню за цими маршрутами.

Україна надіслала російській стороні та Червоному Хресту розроблені маршрути для гуманітарних коридорів з Волновахи, Маріуполя, Києва, області та Харкова та чекає їхнього погодження.

Про це 8 березня повідомила віцепрем'єрка-міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

"Так само ми надсилали російській стороні та Червоному Хресту розроблені маршрути для гуманітарних коридорів: Волноваха – Запоріжжя, Маріуполь – Запоріжжя, Київ та Київська область у напрямку Західної України, а також Харків та Харківська область у напрямку Західної України", - повідрмила вона.

Верещук також закликала Росію невідкладно погодити вказані маршрути і забезпечити сталий режим припинення вогню за цими маршрутами.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, нанесши серію ракетних та авіаударів по нашим містам, зокрема і по Києву. Війна триває вже 13-й день. Окупанти вже декілька днів не надають гуманітарних коридорів мирним мешканця, які стали заручниками російських злочинців у містах, які залишилися без світла, води, опалення, медикаментів та їжі.

© ТСН.ua
ТСН.ua
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