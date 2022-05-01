Україна закриває низку окупованих росіянами портів до звільнення територій

Морські порти Бердянськ, Маріуполь, Скадовськ, Херсон будуть закритими до відновлення контролю над ними Україною після російської окупації.

Рішення про закриття морських портів Бердянська, Маріуполя, Скадовська, Херсона до відновлення контролю над ними ухвалили через неможливість обслуговувати судна та пасажирів, проводити вантажні, транспортні та інші пов’язані з цим види господарської діяльності.

Відповідне рішення ухвалило Міністерство інфраструктури України, повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що відомство ухвалило наказ від 28 квітня № 256, який був зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 квітня за № 470/37806 "Про закриття морських портів".

На такий крок Україна пішла і у зв'язку з тим, що через російське вторгнення не може гарантувати потрібний рівень безпеки судноплавства та забезпечувати охорону навколишнього природного середовища. Роботу портів відновлять одразу після перемоги України над російськими окупантами.

"Вжиття зазначеного заходу спричинено неможливістю здійснювати обслуговування суден і пасажирів, проведення вантажних, транспортних та інших пов’язаних з цим видів господарської діяльності, забезпечення належного рівня безпеки судноплавства, дотримання вимог міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також забезпечення охорони навколишнього природного середовища в той час, коли РФ продовжує вести воєнні дії в даних регіонах чим несе загрозу для людського життя і здоров'я", - пояснили в міністерстві.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і міністром оборони Ллойдом Остіном обговорили продовольчу кризу, яка може статись у світі через напад РФ на Україну. Український лідер зазначив, що Росія повинна розблокувати українські порти.

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