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Україна заповнила другу частину опитувальника для вступу до ЄС - Зеленський

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Україна заповнила другу частину опитувальника для вступу до ЄС - Зеленський

Facebook/Володимир Зеленський

Україна заповнила другу частину анкети-опитувальника для вступу до Європейського союзу.

Президент України Володимир Зеленський продемонстрував її під час розмови з Урсулою фон дер Ляєн по відеозв’язку. 

Про це повідомив Володимир Зеленський в соціальних мережах. 

"Зустріч з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн по відеозв’язку. Продемонстрував другу частину заповненої анкети-опитувальника для отримання Україною статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Дякую за чіткі сигнали підтримки на цьому важливому для нас шляху", - написав президент України. 

© Facebook/Володимир Зеленський
Facebook/Володимир Зеленський
© Facebook/Володимир Зеленський
Facebook/Володимир Зеленський

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн записала відеозвернення до 9 травня. Вона зазначила, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало нагадуванням, чому люди 9 травня святкують День Європи.

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