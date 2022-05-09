Україна заповнила другу частину опитувальника для вступу до ЄС - Зеленський

Україна заповнила другу частину анкети-опитувальника для вступу до Європейського союзу.
Президент України Володимир Зеленський продемонстрував її під час розмови з Урсулою фон дер Ляєн по відеозв’язку.
Про це повідомив Володимир Зеленський в соціальних мережах.
"Зустріч з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн по відеозв’язку. Продемонстрував другу частину заповненої анкети-опитувальника для отримання Україною статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Дякую за чіткі сигнали підтримки на цьому важливому для нас шляху", - написав президент України.
Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн записала відеозвернення до 9 травня. Вона зазначила, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало нагадуванням, чому люди 9 травня святкують День Європи.
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