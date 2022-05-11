Україна запропонувала Росії новий варіант порятунку військових з "Азовсталі": Верещук розповіла подробиці

Україна запропонувала Росії новий варіант порятунку військових, які перебувають у Маріуполі, з "Азовсталі". Наразі тривають переговори.

Станом на зараз, військовим шляхом деблокувати "Азовсталь" неможливо.

Про це заявила віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук 11 травня.



"Захисники "Азовсталі" здаватися в полон не хочуть. Це достойне поваги. Росіяни не погоджуються на "екстракшн". Це реальність, але від росіян це недивно. Що робити? Уряд пропрацьовує різні варіанти. Жоден із них не є ідеальним. Але ми шукаємо не ідеальний варіант, а робочий", - розповіла Верещук.



За її словами, в якості першого кроку запропонували росіянам такий обмін: "Ми вивозимо наших важкопоранених хлопців з "Азовсталі" по гуманітарному коридору. Натомість віддаємо полонених росіян за стандартними правилами обміну військовополонених".

Верещук додала, що домовленості ще немає. Переговори тривають.

Нагадаємо, раніше Верещук закликала світову спільноту долучитися до процесу евакуації важкопоранених з оточеної російськими загарбниками "Азовсталі" в Маріуполі.

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