Україна запропонує часткове перемир'я з Росією: FT назвало причину

Україна може піти на часткове припинення вогню з Росією, аби відновити обмін розвідувальними даними та військову допомогу. Йдеться про відмову від ударів за допомогою безпілотників і далекобійних ракет, а також припинення бойових дій у Чорному морі.

Про це повідомило видання Financial Times з посиланням на поінформовані про перемовини джерела.

Завтра, 11 березня, в Саудівській Аравії відбудуться переговори між українською і американською делегацією. Тоді Київ і запропонує Вашингтону варіант із частковим припиненням вогню. Раніше президент США Дональд Трамп говорив, що для відновлення допомоги Україні треба показати прагнення до миру.

Український посадовець, джерело FT, розповіло, що зараз Київ віддасть пріоритет налагодженню своїх зв’язків зі США. Тим часом двоє європейських чиновників кажуть, що Україна розглядає прогрес у переговорах про припинення вогню з РФ як рівноцінний обмін для відновлення військової та розвідувальної допомоги з Вашингтона. Своєю чергою, Штати можуть використати перемовини з українською стороною, щоб визначити, чи готовий Київ піти на поступки Москві, повідомили агентству Reuters американські чиновники.

"Не можна говорити "я хочу миру"Ці "я відмовляюся йти на компроміси". Ми хочемо побачити, чи зацікавлені українці не просто в мирі, а в реальному мирі. Якщо вони зацікавлені тільки в кордонах 2014 або 2022 року, це про щось говорить», — зазначив один зі співрозмовників агентства.

Якщо переговори проваляться, США можуть навʼязати Україні "те, що вони і Росія вирішать", а в Києва не буде ще одного шансу поліпшити відносини з американською стороною, заявили у коментарях The Economist українські посадовці.

Зараз тактика США — подивитися, як далеко Україна готова зайти за власні червоні лінії під час переговорів про мир.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив заяву про нові переговори США і України, що відбудуться у Саудівській Аравії.

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