Україна запросила позачергове засідання ТКГ: Росія вважає його "недоцільним"

Засідання просили через порушення режиму припинення вогню.

Українська делегація запросила провести позачергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо ситуації на Донбасі.

Про це повідомив у своєму Facebook представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш.

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Україна запросила засідання через порушення режиму "тиші" на Донбасі. Втім, у Росії це назвали "недоцільним".

"Відразу видно, кому що потрібне. Ми запросили позачергове засідання ТКГ у зв’язку з порушеннями режиму припинення вогню. Прийшла відповідь російської сторони: "недоцільно"...", - йдеться у повідомленні Гармаша.

Як повідомлялося, Російська Федерація продовжує нарощувати військові сили вздовж українських кордонів. У Міноборони України опублікували свіжу карту, на якій показано розташування військ та важкої техніки Росії. Зокрема, на східному кордоні сконцентровано близько 10 батальйонних тактичних груп. На території Білорусі перебувають авіаційні частини, танковий батальйон і мотопіхотні підрозділи. В Курській області розмістили табір з озброєнням і бойовою технікою.

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