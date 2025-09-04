Україна запустила автономний рій дронів – вперше у світі в бойових умовах

Українські дрони / © Associated Press

Реклама

Українські військові вперше у світі використали автономні рої дронів у бойових діях. Йдеться про безпілотники, які здатні самостійно виявляти й атакувати цілі без участі людини в режимі реального часу.

Про це розповідає Natural News.

Систему розробила українська компанія Swarmer. За словами її керівника Сергія Купрієнка, дрони працюють у групах, обмінюються даними та координують дії: розвідувальні апарати виявляють позиції противника, а ударні — коригують атаки під час польоту. У більшості місій використовується три дрони, однак під час випробувань вдавалося керувати одночасно до 25 апаратів. У майбутньому планують масштабування до сотні й більше.

Реклама

Українські військові підтвердили, що рої вже застосовувалися у сотнях операцій — від мінування до точкових ударів по російських позиціях. Водночас автономність системи знижує потребу в операторах: для місії потрібно лише три людини замість дев’яти.

Аналітики відзначають, що це — переламний момент у військовій історії. Хоча США, Китай, Франція та Ізраїль експериментували з подібними технологіями, саме Україна першою використала їх у реальних бойових умовах.

Водночас виникають і етичні питання. Організація Об’єднаних Націй закликає до міжнародних правил щодо автономної зброї, аби машини не могли ухвалювати рішення про життя і смерть без контролю людини. У Swarmer запевняють: остаточне рішення про удар залишається за військовими.

“Люди десятиліттями говорили про рої дронів як про майбутнє війни. Тепер це вже реальність”, — зазначають військові експерти.

Реклама

Раніше повідомлялось, що на виставці оборонних розробок в Україні показали нову малогабаритну керовану авіабомбу, яка, ймовірно, надрукована на 3D-принтері та натхнена турецькою MAM-L.