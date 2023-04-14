Україна застосує всю незаборонену зброю, щоб звільнити Крим — Данілов

Крим є невід'ємною частиною України, тому його будуть звільняти навіть за допомогою зброї.

Україна має право використовувати будь-яку незаборонену міжнародними законами зброю для звільнення своїх територій, в тому числі і окупованого півострова Крим.

Про це у себе в Twitter написав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

Він зазначив, шо Крим є невід'ємною частиною України, тому його будуть звільняти навіть за допомогою зброї.

"Крим – територія України, і ми будемо випробувати й використовувати там будь-яке незаборонене міжнародними законами озброєння, яке допоможе звільнити наші території", – заявив секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше Олексій Данілов повідомив, що Україна отримує зброю від партнерів перед майбутнім контрнаступом, однак є певні затримки.

Крім того, ми раніше інформували, що Данілов в ефірі загальнонаціонального телемарафону закликав не ставити знак "дорівнює" між майбутнім контрнаступом і остаточною перемогою України.

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