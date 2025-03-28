Україна завдала авіаудару по місцю запуску ворожих дронів у Росії

Українські льотчики завдали удару по ворожому об’єкту в Брянській області РФ / © Associated Press

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Повітряні сили СЗУ завдали авіаудару по прикордонному пункту пропуску «Погар» у Брянській області РФ. З цієї локації неодноразово фіксували запуски російських ударних дронів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

«Цей авіаудар став відповіддю на цинічні дії армії держави-агресорки, яка продовжує терор проти України щоденними запусками десятків ударних дронів по населених пунктах, руйнує цивільну інфраструктуру і житлові будинки, вбиває мирних українських громадян», — йдеться у повідомленні.

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Авіаударом, якого було завдано у четвер, 27 березня, знищено військову інфраструктуру пункту пропуску разом із засобами зв’язку та радіоелектронної боротьби, систему відеоспостереження та інші технічні засоби.

За попередньою інформацією, ліквідовано від 15 до 40 окупантів.

«Знищення зазначеного пункту пропуску знижує потенціал ворога щодо ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській області та на Курському напрямку», — наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, раніше українські льотчики завдали успішного удару по пункту управління російської прикордонної застави у селі Глотово Бєлгородської області РФ.