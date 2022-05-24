Україна зберігає ефективність на Донбасі, хоча Росія посилила інтенсивність своїх операцій - британська розвідка

Україна зберігає ефективність на Донбасі, хоча Росія посилила інтенсивність своїх операцій - британська розвідка

Армія РФ продовжує спроби оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне.

Росія посилила інтенсивність своїх операцій на Донбасі, намагаючись оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне. Наразі північну та південну осі цієї операції розділяють приблизно 25 км території, яку контролює Україна.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії

"Українці чинили сильний опір: сили зайняли добре вкопані оборонні позиції. Операція об’єднаних сил України, імовірно, зберігає ефективне командування та контроль над цим фронтом. Проте Росія досягла деяких локальних успіхів, частково завдяки зосередженню артилерійських підрозділів", - зазначає розвідка.

Захоплення Росією Сєвєродонецької "кишені" призведе до окупації всієї Луганської області. Хоча зараз це – головні зусилля Росії, ця операція є лише частиною російської кампанії із захоплення Донбасу.

Якщо лінія фронту на Донбасі просуватиметься далі на захід, це розширить лінії зв’язку Росії і, ймовірно, її сили зіткнуться з подальшими труднощами з матеріально-технічним забезпеченням, вважають британські розвідники.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/jtTcuPCs66



#StandWithUkraine pic.twitter.com/fAw6Dj1aPm — Ministry of Defence (@DefenceHQ) May 24, 2022

Нагадаємо, станом на 24 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів склали понад 29,3 тисячі осіб.

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