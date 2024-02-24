Україна збила другий А-50: ЗМІ дізналися, якою зброєю знищили ворожий літак

А-50У був не звичайним, а модернізованою версією.

23 лютого стало відомо, що Україна збила другий літак А-50 ПКС РФ.

Як повідомило видання "Обозреватель" з посиланням на джерела, ЗСУ використовували ЗРК С-200, щоб вразити літак.

Ворожий літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 вдалося збити із зенітного ракетного комплексу далекого радіусу дії С-200. Це радянський ЗРК, який пройшов низку суттєвих змін та модернізацій.

Після модернізації ЗРК С-200 отримав дальність ураження 300 км і став одним із найбільш далекобійних засобів протиповітряної оборони.

За задумом радянських інженерів, саме комплекси С-200 мали збивати американські стратегічні бомбардувальники – носії ядерної зброї, при цьому інші цілі – менш помітні та низьколітаючі – збивати було вже важче.

Нагадаємо:

Наразі це третя втрата А-50. До цього аналогічний літак вивели з ладу білоруські партизани.

14 січня 2024 року Повітряні сили збили літаки А-50 та Іл-22.

А-50 — російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління, завдяки якому Росія керує атаками своєї ударної авіації та виявляє в небі українські літаки.

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