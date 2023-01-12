Україна збільшує оборонні спроможності на кордоні з Білоруссю – Наєв (відео)

Білорусь наразі не становить безпосередньої загрози для України, водночас Сили оборони поступово збільшують свої оборонні спроможності на кордоні.

Про це повідомив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"На даний час обстановка з боку Білорусі не несе безпосередньої загрози для України. Ми постійно перебуваємо у комунікації з іноземними партнерами. Зокрема, з партнерами зі Сполучених Штатів Америки, Польщі тощо. Також постійно працює наша розвідка. Зараз підрозділи збройних сил республіки Білорусь, які розгорнуті вздовж нашого державного кордону, ні в кількісному, ні в якісному відношенні не змінилися. Але ми свідомі тієї інформації, якою володіємо, і почуваємося спокійно. Спокійно – це означає професійно виконуємо покладені на нас завдання, а також поступово збільшуємо наші оборонні спроможності і займаємося заходами підвищення навченості особового складу", - розповів Наєв.

Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій НАЄВ про поточну обстановку на кордоні з білоруссю: «На даний час обстановка з боку білорусі не несе безпосередньої загрози для України. Ми постійно перебуваємо у комунікації з іноземними партнерами. Зокрема, з партнерами зі Сполучених Штатів Америки, Польщі тощо. Також постійно працює наша розвідка. Зараз підрозділи збройних сил республіки білорусь, які розгорнуті вздовж нашого державного кордону ні в кількісному, ні в якісному відношенні не змінилися. Але ми свідомі тієї інформації, якою володіємо, і почуваємо себе спокійно. Спокійно – це означає професійно виконуємо покладені на нас завдання, а також поступово збільшуємо наші оборонні спроможності і займаємося заходами підвищення навченості особового складу». Опубліковано Командування Об'єднаних Сил ЗС України Четвер, 12 січня 2023 р.

Нагадаємо, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов повідомив на брифінгу 12 січня, що під виглядом спільних військових навчань збройні сили РФ найближчим часом розгорнуть на території Білорусі російське угруповання військ, яке може бути використано для агресивних дій щодо України. Крім того, наразі зростає загроза російських ракетних і безпілотників з Білорусі. На території сусідньої країни активно діє російська авіація.

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