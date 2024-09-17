Україна збільшує виробництво власних крилатих ракет: "Нептун" знищив склад окупантів у Маріуполі

Військово-морські сили Збройних сил України днями офіційно повідомили про знищення російського складу боєприпасів у тимчасово окупованому Маріуполі.

Про це пише Defense Express.

"За підтвердженими даними, внаслідок удару було знищено як інфраструктуру сховищ, так і тонни боєприпасів, які загарбники накопичували для застосування на території України", - йдеться у повідомленні пресслужби ВМС ЗСУ.

Втім подробиць про те, чим саме було завдано удару по військовому об'єкту у ВМС не надали.

"З огляду на те, що про знищення ворожих складів відзвітувалися саме у ВМС ЗСУ, то можна вкотре припустити, що удар було завдано саме українськими крилатими ракетами "Нептун"", – зазначає видання.

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Автори публікації зауважили, що внаслідок удару було знищено ціль, розташовану на відстані менше ніж 100 км від лінії боєзіткнення. На думку експертів, це дозволяє "обережно" припустити два важливі моменти. Перший – це ймовірне нарощення в Україні виробництва власних крилатих ракет. Другий – реальний дефіцит західних далекобійних ракет, про що неодноразово писала світова преса.

Водночас видання нагадало, що Сили оборони України ймовірно вже застосовують ракети "Нептун" для ударів по території РФ. Зокрема, у липні Генштаб натякав, що удар ВМС ЗСУ по складу техніки та озброєння росіян у Курській області – це результат роботи ЗРК "Нептун". Крім того, саме ракетою "Нептун" міг бути уражений у серпні пором "Конро Трейдер".

Нагадаємо, у серпні ракетний комплекс "Нептун" завдав удару по ЗРК С-300 поблизу населеного пункту Новошахтинськ у Ростовській області РФ, що розташований на відстані 160 км від лінії фронту.

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