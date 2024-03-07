Україна збиває військові літаки у 20 разів швидше, ніж РФ може їх замінити — в ОБСЄ назвали кількість за 13 днів

Військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ наголосив, що за 13 днів українськими силами збито 12 літаків типу Су та 1 літак-розвідник А-50У.

Повномасштабна війна стала трагедією для народу України, але він продовжує надихати і нагадувати всім нам... про стійкість і хоробрість у боротьбі за свою країну і цінності демократії та свободи, а українська армія збиває російські військові літаки у 20 разів швидше, ніж країна-терористка може їх замінити.

Як передає "Укрінформ", старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ніколас Окотт говорив про це під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ в середу у Відні.

"Того часу як ситуація на землі залишається в цілому статичною, Україна продовжує завдавати значних втрат російським силам вторгнення, збивши ще три винищувачі-бомбардувальники Су-34 в районах поблизу Авдіївки та Маріуполя", — заявив Окотт.

Військовий радник британської місії при ОБСЄ вказав на те, що за 13 днів українськими силами збито 12 літаків типу Су та 1 літак-розвідник А-50У.

"Постійне знищення військових літаків є значним провалом для військових зусиль Росії, враховуючи, що через санкції Росія ледве виробляє трохи більше кількох десятків літаків щороку. І ці повідомлення (про збиття російських літаків Україною — ред.) свідчать про те, що Росія втрачає літаки в 20 разів швидше, ніж може їх замінити", — зауважив Окотт.

Він зазначив, що ні в кого не має бути сумнівів щодо справжніх цілей РФ щодо України.

"Заступник голови Ради безпеки Росії Медведєв назвав Україну "раковою пухлиною", заперечуючи її право на існування. І ми бачили в Бучі, що Росія робить на територіях, які вона контролює", — додали в ОБСЄ.

Окотт наголосив, що Британія твердо стоятиме на боці України, щоб "гарантувати, що незаконна агресія Росії не перемогла".