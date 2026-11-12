РЕБ «Ліма» змогла збити «Орешнік»

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Певно, українці вже помітили, що під час російських ракетно-дронових атак вони раптово «подорожують» до Перу. Особливо це можна помітити, якщо у вас несподівано змінився час на телефоні, геолокація чи маршрути пересування містом раптово змінилися з Києва на місто Ліма.

Усе тому, що через дію РЕБ так вдається збивати російські дрони, а подекуди навіть ракети «Орешнік», якими так любить залякувати Путін.

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Більше про це розповіли The New York Times.

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Україні двічі вдалося збити хвалений російський «Орешнік» звичайним РЕБ

Для українців тимчасові нічні «перебування у Лімі» стали буденністю. Щойно антени Cascade починають роботу, щоб збити з курсу російські повітряні цілі, GPS-приймачі у смартфонах та автівках масово втрачають реальні координати і «переносять» власників до південноамериканського мегаполіса.

Сергій, який є розробником цієї системи РЕБ Cascade, розповів, що комплекс отримав назву «Ліма». Він генерує потужне електромагнітне поле, щоб позбавити російські дрони й ракети засобів орієнтування та переконати їх, що вони летять зовсім в іншій точці планети.

Подекуди російські дрони й ракети настільки дезорієнтовані, що виконують критичні маневри та вибухають у небі. За словами фахівців Cascade та українських військових, такої долі зазнавали навіть новітні гіперзвукові ракети РФ.

Геолокація не завжди «закидає» українців на інший континент. Інколи ви можете побачити, що ваш телефон чи годинник перебувають у Білорусі, Житомирі чи іншому місці. Жителі лівого берега Києва взагалі повідомляли, що кілька разів «опинялися в Конго».

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Попри те, що РЕБ створює чималу кількість незручностей для водіїв, є багато переваг.

Українська компанія Cascade Systems залучила інвестиції зі США та розпочала створення своїх антен майже чотири роки тому. Добровольчий підрозділ тероборони Київщини «Нічна варта» долучився до проєкту як партнер і допоміг у тестуванні та покращенні системи.

Спершу система успішно збивала з пантелику частину російських крилатих ракет і дронів. Однак згодом противник адаптувався до перешкод та почав встановлювати на свої апарати додаткові антени.

Технологічне протистояння з росіянами триває безперервно. Кожен шукає спосіб переграти РЕБ ворога. 2024 року «Ліму» об’єднали з загальнодержавною системою РЕБ. Модернізована версія Lima Quant запрацювала в Києві у серпні 2025 року — бійці «Нічної варти» розмістили навколо столиці мережу потужних випромінювачів та сформували суцільний багатокутний щит електромагнітного шуму.

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Згодом інженери Cascade Systems та військові «Нічної варти» відмовилися від звичайного глушіння сигналу на користь підміни координат конкретно на Ліму. Таке рішення ухвалили, щоб чітко маркувати результати власної системи.

«У нас були Алея баобабів на Мадагаскарі та інші місця, де ми вже бували або мріяли побувати», — розповів командир підрозділу «Нічної варти» Алхімік.

За даними Cascade Systems, протягом перших трьох місяців 2026 року «Ліма» збила з курсу понад 30 крилатих ракет і 10 000 ударних дронів. З 62 балістичних ракет «Кинджал», які заходили в зону дії Lima Quant, 33 зруйнувалися в повітрі, а решта — не влучили в цілі.

Підтвердити цю статистику з незалежних джерел неможливо.

Найгучнішим успіхом комплексу, за словами командира, стало відбиття атаки 24 травня, коли по Київщині випустили дві надзвукові ракети «Орешнік». Оператор «Нічної варти» застосував комплекс Lima Quant проти цих цілей одразу після отримання розвідданих США про підготовку пуску.

Перший «Орешнік» упав у районі гаражів на Київщині. Друга ракета загорілася в небі та впала на тимчасово окупованій росіянами території. За наявними даними, після цього випадку росіяни наразі не використовували «Орешнік».

Ракета «Орешнік»: атаки та погрози Путіна

Нагадаємо, 2024 року під час щорічної «прямої лінії» Володимир Путін пригрозив Києву ударом ракетою «Орешнік». Він запропонував Заходу провести «технічну дуель»: обрати в українській столиці об’єкт, зосередити там усі наявні натовські засоби ППО та ПРО, а Росія завдасть удару.

2025 року Путін заявив про виготовлення першого серійного «Орешніка» та його надходження до російських військ. У відповідь керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко з іронією нагадав про попередній невдалий пуск «Орешніка», коли ракета взагалі не полетіла.

24 травня 2026 року російські війська втретє застосували балістичну ракету середньої дальності «Орешнік» після попередніх ударів по Дніпру та Львову.

Російський «Орешнік»: останні новини

Нагадаємо, українські фахівці дослідили понад 1100 компонентів з уламків російської балістичної ракети середньої дальності «Орешнік» і з’ясували, що іноземних деталей у ній немає.

Як повідомив уповноважений з питань санкційної політики Владислав Власюк, тисяча компонентів виготовлена в Росії, а решта — в Білорусі. Сама ж технологічна база ракети спирається на радянські розробки 1960–1970-х років із використанням інерціальної системи наведення, що робить її менш залежною від західних санкцій та менш вразливою до засобів РЕБ.

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