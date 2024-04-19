Україна здатна досягати потрібних цілей в тилу РФ зброєю власного виробництва - ISW

Для ураження цілей на території РФ українські сили застосовують зброю власного виробництва.

Нещодавні вибухи на нафтопереробних заводах Росії, пожежі та знищення військової техніки на військовому аеродромі в тимчасово окупованому Джанкої свідчать про те, що Україна здатна вражати потрібні їй цілі в тилу ворога за допомогою зброї вітчизняного виробництва.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Нещодавні українські удари, спрямовані на російську військову інфраструктуру на території Росії, загрозу російській нафтопереробці та експорту, а також посилення тиску на російську систему протиповітряної оборони, продемонстрували, що Україна може досягти певних асиметричних наслідків за допомогою ударів обмеженою кількістю озброєнь здебільшого вітчизняного виробництва", — йдеться у звіті.

Аналітики навели слова керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова про те, що Україна планує протидіяти майбутнім російським наступальним операціям, продовжуючи завдавати ударів по російських військових об'єктах на території РФ.

"ISW продовжує вважати, що українські удари по об'єктах на території Росії є відповідним компонентом української кампанії з досягнення деградації галузей, які підтримують російські військові зусилля і військовий потенціал, розгорнутий в російському тилу", — йдеться у звіті.

Раніше очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов розповів, що Україна має план на зменшення військового потенціалу російської армії.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зеленський: результат з Німеччиною! Важливі новини про співпрацю: Patriot і IRIS-T!

Читайте також: