Україна здобула ключову перемогу у війні на виснаження з Росією – The Hill

За словами експертів, що останні події на фронті показують, що Україна зберігає тактичну перевагу, навіть якщо перед нею стоїть складне завдання тривалої війни проти РФ.

Українські війська, які виходили з глухого кута, здобули перемогу, закріпившись на східному (лівому) березі річки Дніпро, і відкинувши окупантів з іншого фронту. Водночас армія РФ намагається захопити позиції під час свого наступу на сході України.

Про це у своїй статті пише видання The Hill.

Автори матеріалу зазначають, що хоча літній український контрнаступ викликав надії на Заході на прорив, війна відтоді перетворилася на жорстоку битву на виснаження, і жодна зі сторін не досягла реальних успіхів. З наближенням зими навряд чи наступні кілька місяців приведуть до будь-яких несподіваних маневрів на 600-мильному фронті на сході України.

Україна зберігає тактичну перевагу на фронті

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Однак Україна відкрила новий фронт у Херсонській області, успішно висадивши війська через річку Дніпро та утримавши позиції, йдеться у статті. Це може чинити тиск на російські сили та відвернути їхню увагу від бойових дій у Запорізькій області.

"Всупереч усьому, Сили оборони України закріпилися на лівому березі Дніпра. Крок за кроком вони демілітаризують Крим. Ми знаємо, як досягти перемоги", – цитує видання керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

За оцінками професора військової історії та політики Корнельського університету Девіда Силбі, останні події показують, що Україна зберігає тактичну перевагу на фронті, навіть якщо перед ЗСУ стоїть складне завдання тривалої війни проти більшої російської армії.

"Україна має невелику перевагу, але це не набагато краще, ніж сама тупикова ситуація. Те, що ми бачили за останні кілька місяців, не нагадує мені нічого так, як напружені бої Першої світової війни, де прогрес вимірюється ярдами, а не милями. Жертви досить жахливі", – зазначив Силбі.

Загроза для окупантів у Криму

Водночас він вказав, що Херсонська область – опора України, яка з’єднується з цінним опорним пунктом в окупованому Криму, і є перспективною.

"Це, безумовно, призведе до того, що вони (ЗСУ – ред.) потенційно загрожуватимуть контролю Росії над Кримом і змусять їх (окупантів – ред.) занепокоїтися, чи зможуть вони зберегти свої сили в Криму. Велика проблема полягає в тому, щоб логістичний ланцюг був безперебійним. Тому що ви повинні перенести все через річку, щоб підтримати там війська", – розповів професор військової історії та політики.

Автори матеріалу звернули увагу, що і російський військовий блогер Рибар заявляв про занепокоєння просуванням ЗСУ на Херсонщині після того, як вони закріпили свій плацдарм у сусідньому селі.

"Ситуація на ділянці стабільно складна. Наразі ворог не відмовляється від планів розширення плацдарму на лівому березі [Дніпра]. Українське командування збирається і надалі вести наступальні дії в районі окупованих територій, тому, незважаючи на відносну стабілізацію ситуації, розслаблятися поки рано", – писав військовий блогер з РФ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Первые сигналы, что россияне собираются убираться с левобережья Херсонской области

Бойові дії взимку

Автори публікації зауважили, що українські війська і раніше атакували позиції окупантів на Дніпрі, але досі не могли утримати позиції на східному (лівому) березі. Більша частина контрнаступу ЗСУ була в районі Запорізької області в напрямку Токмака і в районі Бахмута. Очікується, що наступ триватиме протягом зими, хоча, ймовірно, в більш обмеженому масштабі.

Бойові дії взимку / Фото: Associated Press

Водночас російські війська намагаються захопити решту Луганщини на північному сході та східну частину Донецької області.

Значний поштовх відбувається навколо Авдіївки, де російські війська відновили наступ минулого місяця, але зазнали великих втрат, як під час наступу на Бахмут навесні. Як заявив президент України Володимир Зеленський що оборона Авдіївки має вирішальне значення для цілей ЗСУ і виснажує російську владу.

"Росія вже втрачає військових і техніку під Авдіївкою швидше і в більших масштабах, ніж, наприклад, під Бахмутом. Надзвичайно важко витримати цю навалу", – сказав глаа держави в одному зі звернень.

"Сумнозвісний осінній сезон сльоти в Україні добігає кінця, що відкриє двері суворій зимі. Хоча низькі температури зазвичай уповільнюють темп бойових дій, замерзла земля також відкриває нові можливості для просування наземної техніки", – йдеться у статті.

Тривала війна і підтримка з боку США

Автори посилаються українського генерала-високопосадовця (ім’я не вказане), який публічно визнав, що контрнаступ найближчим часом не досягне прориву, і праймеріз, що розпочнуться у січні в США, ускладнять політику підтримки України найважливішим її спонсором.

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На думку директора відділу досліджень зовнішньої політики Інституту Брукінгса Майкла О’Хенлона, більша за кількість російська армія більше оснащена для тривалої війни, і президент РФ Володимир Путін, схоже, готовий почекати.

"Росія могла б дозволити собі більше втрат, маючи більшу базу населення", – сказав О’Хенлон, додавши, що Росія також "не має жодних шансів на перемогу на президентських виборах наступного року когось такого, хто переверне всю цю справу, а Сполучені Штати мають. Тому зараз час не на боці України".

У публікації зазначається, що від фаворита кандидатури Республіканської партії у президенти США Дональда Трампа не очікується, що він надасть тверду підтримку Україні в разі обрання.

О’Хенлон сумнівався, що Москва зможе досягти "чистої перемоги", але також висловив мало оптимізму щодо Києва.

"Безумовно, немає помітного імпульсу з обох сторін, і я бачу дуже мало шансів, що це зміниться найближчим часом. Є більше речей, які можуть зламати шлях Росії в найближчі кілька місяців, ніж речей, які можуть зламати шлях України у політичному та військовому плані. Україні важко розвивати імпульс", – оцінив експерт.

Нагадаємо, раніше британський аналітик з питань оборони та безпеки, професор Майкл Кларк заявив, що війна в Україні перейшла у фазу боротьби на виснаження, утім, це свідчить про проблеми насамперед для Росії.

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