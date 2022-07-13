"Україна жорстко реагуватиме на всіх рівнях": Зеленський - про визнанння КНДР терористичних "ЛДН" та "ЛНР"

Зеленський наголосив, що на такі рішення "Україна жорстко реагуватиме на всіх рівнях".

Про це український президент повідомив у традиційному відеозверненні у середу, 13 липня.

"І яка зла іронія: сьогодні ж представники окупаційних структур у Донецьку заявили про те, що їх, як вони кажуть, визнала КНДР. Звичайно, будемо реагувати дуже жорстко на всіх рівнях. Але це така новина, що навіть додаткових коментарів вона не потребує. Усе очевидно. Яким шляхом ідемо ми, й до чого можуть привести окупанти", - прокоментував глава держави.

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