Україна зірвала нафтовий «золотий час» Путіна на тлі війни в Ірані: деталі від The Telegraph

Пожар на НПЗ в Росії / © Associated Press

Україна завдала одного з найпотужніших ударів по російській нафтовій інфраструктурі, що суттєво вдарило по доходах Кремля на тлі вигідної для Москви кон’юнктури через війну на Близькому Сході.

Про це йдеться в матеріалі The Telegraph.

Після атаки безпілотників на порт Усть-Луга — один із ключових експортних вузлів РФ — були пошкоджені резервуари з нафтою та обладнання для перевалки. Пожежа була настільки масштабною, що дим було видно навіть із території Фінляндії.

За даними західних ЗМІ, дрони подолали сотні кілометрів і змогли обійти кілька ешелонів російської ППО, завдавши точкових ударів по стратегічному об’єкту.

Це вже другий удар за кілька днів по критичній нафтовій інфраструктурі Росії.

Удар по гаманцю Кремля

Атаки України відбулися у момент, коли Росія почала отримувати надприбутки від зростання світових цін на енергоносії на тлі конфлікту навколо Ірану.

Після загострення ситуації на Близькому Сході Москва заробляла до 760 мільйонів доларів щодня на експорті нафти і газу. У березні ці доходи могли сягати майже 24 мільярдів доларів.

Однак українські удари по інфраструктурі фактично зірвали частину цих прибутків. За оцінками, через атаки було порушено до 40% експортних потужностей російської нафти.

Це стало одним із найсерйозніших збоїв у постачанні нафти в сучасній історії Росії.

Проблеми для економіки РФ

Ще до зростання цін доходи Росії від нафти і газу вже суттєво падали — майже на 47% у річному вимірі.

Водночас бюджет РФ опинився під тиском: дефіцит наблизився до критичних показників, а витрати на війну зростають.

На цьому тлі, за даними Financial Times, Володимир Путін навіть був змушений скликати великий бізнес і просити додаткового фінансування для підтримки оборонного бюджету.

Масштабна кампанія України

Україна вже понад два роки системно б’є по нафтово-газовому сектору Росії, намагаючись позбавити Кремль ключового джерела фінансування війни.

Останнім часом атаки лише посилилися. За перші місяці 2026 року кількість ударів по території РФ зросла вдвічі порівняно з минулим роком.

Окрім портів, під удари потрапляють нафтопереробні заводи, трубопроводи та танкери.

Зокрема, нещодавно було уражено НПЗ у Киришах, який забезпечує понад 6% переробки нафти в Росії.

Що це означає

Експерти зазначають, що навіть за умов високих світових цін на нафту Кремлю стає складніше перетворювати ці доходи на військові витрати.

Водночас повністю зупинити російський нафтовий сектор такими ударами неможливо — Росія зберігає альтернативні маршрути експорту, зокрема до Азії.

Попри це, українська стратегія поступово послаблює фінансові можливості РФ і обмежує її здатність вести затяжну війну.

Нагадаємо, у ніч проти 16 квітня дрони атакували нафтопереробний завод у російському Туапсе (Краснодарський край). На НПЗ спалахнули резервуари з пальним, а вогонь не можуть приборкати досі.