Україна змінила стратегію і готується до переламного моменту війни – NYT

Україна змінила свою стратегію у війні з Росією завдяки надходженню більшої кількості зброї, та вже зараз готується до переламного моменту в війні.

Раніше ЗСУ зазнавали обстрілів з російської артилерії на сході, втрачали позиції, а також до 200 військових щодня.

Про це пише The New York Times.

Проте останніми тижнями українські захисники змінили стратегію завдяки озброєнню від Заходу і сповільнили просування окупантів.

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Водночас російські загарбники змушені перебудовувати свою тактику. Таким чином вони дають перепочити ЗСУ для ухвалення стратегічних рішень.

Зокрема, видання зазначило, що вже кілька тижнів анонсується контрнаступ на захоплені росіянами території Херсонської області та на сам обласний центр. Цей контрнаступ залежить від чотирьох мостів через Дніпро. Напередодні українські сили ліквідували останній міст, тож тисячі російських окупантів опинилися під загрозою ізоляції.

Водночас війська РФ надалі тиснуть на сході й півдні України. Це означає, що у загарбників є ще достатньо міці для продовження наступальних операцій.

У статті зазначається, що на початку війни Росія могла скористатися своєю перевагою і захопити території на сходіУкраїни. Проте на сьогодні українцям вдалося сповільнити росіян за допомогою артилерії великої дальності, зокрема, HIMARS.

Автори матеріалу наголосили, що саме у Херсонській області очікується переламний момент війни на користь України. Як розповів виданню представник українського командування, суть – створити настільки нищівні умови там, щоб Росія сама відступила за Дніпро ще до контрнаступу ЗСУ.

Нагадаємо, військовий експерт Петро Черник розповів, що справжній перелом у війні може статися з лендлізом, коли Україна отримає достойну, справжню авіацію – F-15, F-16.

Шанс умогилити Росію та підступна загроза з Білорусі - Петро Черник у ТСН

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