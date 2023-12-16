Україна змінила стратегію, відмовившись від пріоритету у вигляді відвоювання окупованих РФ територій – офіцер ЗСУ

Відвоювання окупованих територій не є зараз основною метою ЗСУ – пріоритетом стає і не захист нинішньої лінії фронту, а вбивство якнайбільшої кількості російських військових із мінімальною кількістю втрат в українській армії.

Про це повідомив військовий оглядач BILD Юліан Рьопке з посиланням на слова офіцера ЗСУ.

"Наша мета – досягти максимально позитивного коефіцієнта знищення", – сказав BILD офіцер ЗСУ.

Мається на увазі співвідношення своїх втрат та втрат противника. "Якщо 10 до 1 на нашу користь, ми підемо далі, якщо 1 до 1 ми відступимо", — зазначив він.

Інший військовослужбовець підтвердив BILD: "Тепер уже немає тиску, тому ми просто прагнемо максимальних втрат противника. Позиції не мають значення, головне, щоб більшість українців залишилися живими".

Про це говорить і колишній західний військовий, який останніми роками неодноразово консультував Україну.

У коментарі для BILD, який він дав на умовах анонімності, він назвав те, що відбувається, "по суті контрольованим відступом з боєм". "Ви створюєте мінне поле і спостерігаєте, як на ньому гине якнайбільше росіян і знищуються їх танки. А коли вони пройдуть, ви відступите на кілометр і дозволите росіянам в'їхати на наступне мінне поле, яке було тим часом встановлене", — сказав він.

За цією стратегією, на думку військового радника, стоїть "надія на досягнення кульмінаційної точки, в якій російський наступ завалиться".

Утримання або навіть повернення територій, каже радник, знову стане пріоритетом лише коли російські сили або втратять достатньо людей і техніки, або на фронт прибуде "зброя, яка змінює правила гри", яка дозволить Україні взяти ініціативу до своїх рук.

Такою зброєю, за словами радника, є, наприклад, крилаті ракети, такі як ATACMS або Taurus, а також винищувачі, такі як F-16 або JAS 39.

Раніше повідомлялося, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний планує новий контрнаступ. Україна, швидше за все, збирає ресурси для нових операцій у 2024 році.

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