Україна змінює перебіг війни: чому РФ не зможе наступати, як 2022-го

Дрон

Реклама

Україна змінює тактику війни завдяки масовому застосуванню дронів, які стають ключовим фактором стримування російських наступів на фронті. Командири ЗСУ відзначають: сучасне поле бою радикально змінилося, і тепер замість масованих артилерійських ударів головну роль відіграють безпілотники — розвідники, ударники та баражуючі боєприпаси.

Про це пише Reuters.

Як пише видання Axios із посиланням на західних експертів, українські сили змогли створити так звану «зону смерті» — простір, де будь-яка бронетехніка окупантів знищується майже миттєво завдяки роботі FPV-дронів. Дешеві, але ефективні апарати на кшталт «Валькірій» і «Гриффонів» знищують танки та БМП навіть без артилерійської підтримки.

Реклама

За даними військових, підрозділи ЗСУ в окремих районах здатні запускати тисячі дронів на тиждень. Це дозволяє перекривати широкі ділянки фронту та вчасно виявляти рухи ворога. Особливо ефективними є удари по цілях, які традиційна артилерія раніше не могла дістати. Командири кажуть: зараз на передовій головна загроза для російських сил — не «Гаубиця» чи «Град», а маленький, майже безшумний апарат, що летить низько над землею.

Цей технологічний зсув дозволив українським силам не лише стримати хвилю можливого наступу, але й стабілізувати лінію фронту, зокрема на Донеччині. У Центрі протидії дезінформації при РНБО пояснили, що Росія дійсно намагається розширити бойові дії влітку, проте масштабного прориву не спостерігається саме через асиметричну відповідь України — насичення фронту дронами та мобільними групами операторів БПЛА.

Зміни в підходах до війни стали можливими завдяки розвитку внутрішнього виробництва дронів. У 2024 році Україна вийшла на рівень десятків тисяч одиниць щомісяця, що дозволяє швидко поповнювати запаси та масштабувати тактику. Це особливо важливо в умовах обмеженої допомоги з боку союзників.

За словами одного з командирів роти безпілотників, до 90% ворожих машин, які намагаються просунутися у «сірій зоні», знищуються протягом першої доби. Це змушує російське командування змінювати плани, а піхоту — діяти без підтримки техніки, що значно знижує ефективність наступальних операцій.

Реклама

Нагадаємо, видання Bild раніше писало про підготовку РФ до нового масштабного наступу влітку. Втім, українська розвідка спростувала ці заяви, наголошуючи, що Росія й не припиняла спроб атакувати ще з минулого року. Однак жодної нової тактики чи проривів окупанти не демонструють — натомість стикаються із сильним спротивом, зокрема завдяки технологіям.

Тим часом, президент Росії Володимир Путін, як повідомляє Axios із посиланням на джерела, у розмові з Дональдом Трампом 3 липня заявив, що найближчими місяцями планує активізувати наступальні дії, аби вийти на адмінкордони тимчасово окупованих територій. Однак, ураховуючи втрати техніки та зміни на полі бою, реалізація таких планів виглядає все менш імовірною.

Українська армія тим часом робить ставку на мобільність, технології та високу мотивацію. Успішне використання дронів стало прикладом того, як асиметричні рішення можуть кардинально змінити перебіг повномасштабної війни.

Нагадаємо, спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що особисто відвідав кілька оборонних об’єктів в Україні разом з українськими посадовцями.

Реклама

«Я мав можливість на власні очі побачити процес розробки та виробництва українських безпілотників. Це справжній прорив — особливо у сфері дронових технологій. У сучасній війні саме Україна демонструє лідерство. Темпи інновацій та здатність швидко адаптувати й удосконалювати рішення справді вражають. Американському оборонному сектору варто взяти з них приклад», — наголосив він.