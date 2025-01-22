Україна змінює стратегію: далекобійні удари можуть переломити хід війни

Ці атаки вже вплинули на спроможність російської армії, змусивши її скоротити денну витрату боєприпасів з 40 тисяч до 20 тисяч снарядів.

Україна почала активно використовувати далекобійні безпілотники для ураження військових об’єктів на території Росії на відстані до 1000 кілометрів.

Згідно з інформацією Bild, лише за січень українські сили завдали ударів по 18 стратегічних об’єктах, частина з яких зазнала серйозних пошкоджень.

Серед уражених цілей — Смоленський авіазавод, де виробляли крилаті ракети, порт “Усть-Луга” під Санкт-Петербургом, військовий аеропорт у Казані та інші важливі об’єкти.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ці атаки вплинули на спроможність російської армії, змусивши її скоротити денну витрату боєприпасів з 40 тисяч до 20 тисяч снарядів.

Військовий експерт Ніко Ланге зазначає, що Україна поступово вдосконалює свої можливості для глибоких ударів, а російська протиповітряна оборона неефективно протидіє цим атакам.

Представник Міністерства оборони, який побажав залишитися неназваним, припустив, що продовження таких атак може суттєво змінити хід війни.

“Якби Україна мала більше західних можливостей глибокого удару для підтримки, включаючи Таурус, вона могла б нав’язати Росії інший спосіб боротьби та змінити баланс у цій війні”, — зазначив він.

Нагадаємо, що військовий аналітик, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що заява головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про неможливість виграти війну в обороні може свідчити про підготовку до наступальної операції України.