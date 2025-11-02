Україна зміцнила ППО: Зеленський поділився важливою новиною

Patriot / © Getty Images

Реклама

Президент Володимир Зеленський повідомив про посилення української системи протиповітряної оборони новими комплексами Patriot, що стало результатом домовленостей із Німеччиною.

Про це голова держави написав у Telegram.

“Ми зміцнили компонент “Петріотів” у нашій українській протиповітряній обороні. Я дякую Німеччині та особисто

Реклама

канцлеру Фрідріху Мерцу за цей наш спільний крок для захисту життів від російського терору. Певний час ми готували це посилення ППО, і тепер досягнуті домовленості виконано. Дякую всім, хто допомагав!” — заявив глава держави.

Зеленський наголосив, що російські удари з повітря залишаються головною ставкою Кремля у війні, і саме посилення української ППО є ключем до скорочення таких атак і наближення миру.

“Російські удари з повітря — це головна ставка Путіна. Саме терором він намагається компенсувати нездатність досягти своїх цілей на землі. Тому кожне посилення нашої ППО буквально наближає нас до завершення війни”, — підкреслив президент.

Він також зазначив, що Україна разом із партнерами продовжує працювати над створенням надійної системи протиповітряної оборони, здатної гарантувати безпеку не лише українцям, а й союзникам у Європі.

Реклама

“Наша безпека є неподільною, тому наша протиповітряна оборона має захищати всіх нас”, — додав Зеленський.

Президент повідомив, що переговори про подальші кроки з посилення ППО тривають як на міжурядовому рівні, так і безпосередньо з виробниками систем.

“Будуть і подальші результати. Слава Україні!” — підсумував він.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час Варшавського безпекового форуму наприкінці вересня заявив, що Німеччина до кінця 2025 року значно посилить українську протиповітряну оборону, передавши ще дві сучасні зенітно-ракетні системи Patriot. Це постачання відбудеться за підтримки норвезьких партнерів.