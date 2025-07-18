Україна зможе перейти у наступ: генерал Кривонос назвав умову

Генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос / © скриншот з відео

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Україна зможе перейти у наступ, якщо США нададуть достатньо зброї та військової техніки, зокрема літаків та далекобійних ракет.

Про це заявив перший заступник командувача Сил спецоперацій, генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос в інтервʼю для «Новини.LIVE».

«Наступ — це потужний вид і тактики, і стратегії. Але він залежить від деяких факторів», — пояснив Кривонос.

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За його словами, щоб зупинити ворога та знекровити його резерви, Україна сама повинна мати резерви, здатні досягти переваги на певних ділянках.

«Якщо Сполучені Штати віддадуть хоча б 5% кількості своєї авіації на рівні американських F-16 п’ятого покоління, то ми будемо мати достатньо серйозну перевагу в повітрі», — наголосив генерал.

Він додав, що для закриття питання з російськими ракетними ударами достатньо «хоча б 3% від тої кількості Patriot, які є на території Сполучених Штатів».

«Якщо американці нам передадуть ще певну кількість крилатих ракет типу „Tomahawk“, але це не 20 і не 30 ракет, питання стоїть хоча б 200-300, то тоді питання безпосередньо піднімається [щодо можливості наступу — ред.]», — зазначив Кривонос.

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Він також підкреслив, що надання ракет «ATACMS» та інших авіаційних боєприпасів дозволить «достатньо серйозно зруйнувати спроможність Росії як виробляти зброю, так і оборонятися».

Нагадаємо, Свириденко підтвердила підготовку нової угоди між Україною та США. У Вашингтоні планують інвестувати у виробництво дронів в Україні та закуповувати українські БПЛА.