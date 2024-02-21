Україна зможе почати новий контрнаступ 2025 року – WSJ: що каже Буданов

За словами Буданова, багато чого залежить від того, чи будуть США готові забезпечити Україну "припасами на весь рік, поки ми готуємося".

Контрнаступ ЗСУ влітку 2023 року не був таким успішним, як очікувалося. Однак Україна зможе знову влаштувати контрнаступ, проте вже 2025 року.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal, яке взяло інтерв’ю в начальника ГУР Міноборони України Кирила Буданова.

Як зазначається у публікації, якщо Україна зможе тримати грамотну оборону, то 2025 року буде в змозі провести ще один контрнаступ.

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"Якщо Україна зможе вести грамотну оборону, послаблюючи російські сили і одночасно відновлюючи свої власні, то 2025 року вона зможе почати новий контрнаступ проти ослабленого противника", – йдеться у статті.

Видання також навело нещодавнє дослідження лондонського аналітичного центру Royal United Services Institute про те, що російські війська, найімовірніше, досягнуть піку до кінця року. А 2025 року окупанти відчуватимуть дедалі більший брак боєприпасів і бронетехніки.

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Є ще один фактор: чи отримає Україна додаткову підтримку від США, яку блокують республіканці в Конгресі.

"Чи будуть вони готові забезпечити нас припасами на весь рік, поки ми готуємося, чи ні? Це цікаве питання", – зазначив Буданов.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю для The Telegraph Буданов припустив, що новий контрнаступ ЗСУ розпочнеться навесні 2024 року.

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