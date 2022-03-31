Україна зможе відновитися економічно у 2023 році: названо умову

ВВП країни може відновитися на 23% у 2023 році, якщо буде припинення вогню протягом кількох місяців.

Через війну Росії в Україні обидві країни прийшли до різкого економічного спаду за більш ніж 25 років. Проте наша країна зможе відновитись у 2023 році, якщо незабаром припиняться бойові дії.

Про це з посиланням на Європейський банк реконструкції та розвитку пише видання Reuters.

За словами головного економіста Беати Яворчик, цього року економіка України скоротиться на 20%, оскільки військові дії ведуться на території, на яку припадає 60% її ВВП до COVID-19.

“Україна, яка спочатку була бідною країною, стане ще біднішою. Ми розуміємо, що від однієї третини до половини фірм припинили свою діяльність, а споживання електроенергії становить 60% від довоєнного рівня”, - сказав Яворчик агенції Reuters

Водночас ВВП країни може відновитися на 23% у 2023 році, якщо буде припинення вогню протягом кількох місяців.

Очікується, що економіка Росії скоротиться на 10% цього року і зафіксує нульове зростання у 2023 році в міру посилення санкцій. Для обох країн спад буде найрізкішим з 1994 року, коли регіони охопили економічні потрясіння, що послідували за розпадом Союзу.

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