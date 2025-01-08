Україна змусила росіян відмовитись від ремонту військових кораблів у Криму

Він нагадав про низку успішних ударів ЗСУ, серед яких знищення малого ракетного корабля "Циклон" у Севастопольській бухті, пошкодження підводного човна "Ростов-на-Дону", а також удар по малому ракетному кораблю "Аскольд" у Керчі.

Окупанти остаточно відмовилися від ремонту своїх військових кораблів у Криму через успішні українські удари по російських об’єктах.

Про це повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Ми вже довели на практиці, що використовувати ремонтні бази для Чорноморського флоту росіян більше не вийде. Щоб відновлювати кораблі, спочатку їх потрібно туди завести, а зараз ніхто цього не робитиме", – зазначив Плетенчук.

Він нагадав про низку успішних ударів ЗСУ, серед яких знищення малого ракетного корабля "Циклон" у Севастопольській бухті, пошкодження підводного човна "Ростов-на-Дону", а також удар по малому ракетному кораблю "Аскольд" у Керчі.

"Ці приклади підказують росіянам, що все ж таки використовувати Крим для ремонту суден неможливо в принципі", – додав речник ВМС.

Нагадаємо, що російські військові змушені перекладати морські функції своїх кораблів на гелікоптери через неможливість ефективного виконання завдань флотом.

Окрім цього, плями мазуту, який вилився в Чорне море після катастрофи російських танкерів у Керченській протоці, досягли ще трьох курортних місць у Криму.