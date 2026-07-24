Україна змусила Росію купувати паливо за кордоном: FT розкрив деталі

Паливна криза у РФ / © Pixabay

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Росія розпочала імпорт бензину з Індії після того, як удари українських безпілотників по найбільших нафтопереробних заводах РФ суттєво скоротили внутрішню переробку нафти.

Про це повідомляє Financial Times.

За даними аналітичної компанії Kpler, танкер із 42 тисячами тонн бензину, виробленого на індійському нафтопереробному заводі у Вадинарі, має прибути найближчими днями до термінала «Біле море» на півночі Росії.

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Як зазначає видання, паливо завантажили на судно Agni 18 червня. Уже 6 липня біля єгипетського узбережжя, у районі Дамієтта-Лайт, вантаж перевантажили на танкер Garnet.

Станом на 22 липня судно прямувало на північ уздовж узбережжя Норвегії.

Завод у Вадинарі належить індійській компанії Nayara Energy, 49% якої контролює російська державна компанія «Роснефть».

За інформацією Kpler, понад 90% нафти, яку переробляли на цьому підприємстві 2026 року, надходило саме з Росії. Таким чином, російська нафта після переробки фактично повертається назад до РФ у вигляді готового пального.

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Водночас у Nayara Energy заявили, що не продавали й не планують продавати паливо російським компаніям.

«Не продавала і не планує продавати паливо російським компаніям», — заявили в компанії.

Там також наголосили, що й надалі зосереджуватимуться на забезпеченні потреб внутрішнього ринку Індії.

Раніше Reuters повідомляло, що на початку липня з Індії до Росії вже відправили щонайменше 60 тисяч тонн бензину, що еквівалентно приблизно 60% добового споживання країни.

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За оцінкою Financial Times, партія, яка має прибути цього тижня, може стати найбільшою окремою поставкою імпортного бензину до Росії від початку паливної кризи.

Окрім Індії, суттєво збільшила постачання бензину до Росії й Білорусь.

За даними російського «Центру цінових орієнтирів», у червні Мінськ експортував до РФ 184 тисячі тонн бензину. Це утричі більше, ніж місяцем раніше, і у 184 рази перевищує показник червня минулого року.

Віцепрем’єр РФ Олександр Новак 8 липня підтвердив, що Росія розпочала імпорт «нафтопродуктів».

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Диктатор Путін також визнав наявність паливної кризи, однак назвав ці труднощі «тимчасовими» та запевнив, що вони нібито не вплинуть на загальний стан економіки.

Експерт Німецького інституту міжнародних відносин та безпеки Яніс Клуге зазначив, що імпорт пального разом зі зниженням вимог до його якості та змінами в логістиці дозволив Росії частково пом’якшити наслідки кризи, насамперед у Москві та Санкт-Петербурзі.

Раніше повідомлялося, що МЗС Індії підтвердило загибель чотирьох своїх громадян унаслідок російського ракетного удару по цивільному судну GOLDEN LEO, яке вийшло з порту Одеси після завантаження зерном.

Ми раніше інформували, що найбільші нафтові компанії Росії звернулися до індійських нафтопереробних заводів із проханням про додаткові партії бензину.

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