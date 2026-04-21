Україні відомо про плани Росії: Зеленський розповів про подальші кроки на фронті

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Військове керівництво України володіє повною інформацією щодо планів агресорки Росії та готує симетричну відповідь на оновлені пріоритети Кремля. Наступні кроки Збройних сил уже затверджено на найвищому рівні.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, командування Збройних сил України провело глибокий аналіз стратегічних намірів ворога. Українська розвідка та військові чітко бачать, які цілі визначило для своєї армії політичне керівництво Росії.

«Командування Збройних сил України чітко розуміє, що саме планує ворог та які пріоритети визначені для російської армії політичним керівництвом Росії. Будемо протидіяти», — заявив Зеленський.

Президент відверто визнав, що певне послаблення міжнародного тиску на Росію дало агресору можливість наростити свої військові зусилля. Недостатня жорсткість санкцій з боку партнерів позначилася на впевненості Кремля.

«На жаль, зменшення санкційного та політичного тиску від наших партнерів на агресора позначилося частковим зростанням російських військових амбіцій», — підкреслив президент.

Проте Україна не збирається чекати на допомогу лише ззовні. Зеленський наголосив на важливості внутрішнього ресурсу: «Наші далекобійні санкції, нарощування застосування дронів на передовій та активні дії наших підрозділів забезпечать необхідні відповіді окупанту».

Глава держави заслухав доповіді вищого військового командування та визначив термінові завдання для зміцнення оборони.

«Сьогодні затвердив перелік наших наступних операцій. Головнокомандувач та начальник Генштабу доповіли по найбільш ефективних підрозділах на фронті — дякую за кожен результат», — повідомив Зеленський.

Під час наради також було обговорено логістичні питання. Президент підкреслив, що потреби армії у забезпеченні фронту мають бути реалізовані негайно.

Нагадаємо, російські війська намагалися створити буферну зону в Сумській області, однак зазнали невдачі.

Як повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, українські військові ефективно тримають кордон і діють на випередження, зокрема за допомогою дронів, знищуючи ворога ще до наближення до позицій.

Найбільш напруженою залишається ситуація у Краснопільській, Есманьській та Юнаківській громадах. За словами Демченка, Росії не вдалося встановити контроль або створити так звану буферну зону.

Водночас окупанти продовжують щоденні обстріли, використовуючи артилерію та безпілотники перед спробами штурмів.

До слова, напередодні десантники 71-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ відбили спробу російського прориву на Сумщині з використанням нестандартної тактики: окупанти намагалися прокрастися через газову трубу та атакували на квадроциклах і мотоциклах. Українські захисники вчасно виявили ворога та завдали йому втрат.