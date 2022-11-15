"Україна знає, як боротися": у посольстві Британії допустили активні бої взимку

Активні бойові дії на фронті можуть тривати без пауз і взимку, адже українські воїни вміють боротися за свою землю і в складних погодних умовах.

Про це написала пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс у Twitter.

"Зима може ускладнити боротьбу, але я не впевнена, що це означатиме паузу. Подивимось, але Україна сильно просунулася, успішно, і вони знають, як боротися взимку, якщо потрібно. Мають 8 років досвіду", - йдеться в її повідомленні.

Прогнози розвитку війни взимку

Колишній військовий Френк Ледвідж вважає, що взимку і ЗСУ, і російській армії важке буде воювати. За його твердженням, армії будуть більше зосереджені на артилерійських ударах, ніж на наземних.

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Зима сильно вплине на умови, за яких триває війна Росії проти України. Додаткові труднощі знизять і так низький моральний дух російської армії.

Міністерство оборони Великої Британії 14 листопада опублікувало звіт, в якому йдеться, що зима сильно вплине на умови війни. Фахівці кажуть, що скорочення світлового дня призведе до меншої кількості наступальних дій і більш статичних оборонних ліній. Крім того, розвідка вважає, що додаткові труднощі знизять і так низький моральний дух російської армії.

Політичний експерт Станіслав Желіховський висловив думку, російські війська взимку опиняться в жахливих умовах через погане екіпірування, забезпечення, бої на чужій території та відсутність волонтерської й іноземної допомоги. Це зіграє на користь України.

Натомість військовий експерт Петро Черник вказує, що взимку війна може мати декілька сценаріїв, кожний з яких залежить від погоди, зокрема. З оглядом на останні новини про військову активність в Білорусі, Петро Черник не виключає можливості нового наступу.

На думку високого представника ЄС Жозепа Борреля, Володимир Путін чекає на "генерала зиму". Диктатор сподівається, що це допоможе його армії не зазнати ганебної поразки у війні проти України.

Своєю чергою видання The New York Times попереджає, під час зимової паузи, викликаної погодними умовами, Росія може тероризувати українців ракетними атаками на цивільну інфраструктуру.

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