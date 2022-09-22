Україна знає, як перемогти у війні з Росією, і доб`ється цього - Кулеба

На боротьбу українців не вплинуть псевдореферендуми та оголошення президентом РФ Володимиром Путіним окупованих українських територій частиною Росії, наголосив очільник українського МЗС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що Україна знає, як перемогти у війні з Росією, і доб`ється цього.

Про це глава МЗС сказав в ефірі програми The Late Show на американському телеканалі CBS.

Зокрема, у Кулеби запитали, яке значення для морального духу українців мають перемоги ЗСУ у битвах з російськими окупантами, у тому числі перемога у битві за Київ та контрнаступ на Харківщині.

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”Це доводить не лише нам, але і усьому світові, що ми знаємо, як перемогти, і ми переможемо”, - наголосив Кулеба.

За його словами, на боротьбу українців не вплинуть псевдореферендуми та оголошення президентом РФ Володимиром Путіним окупованих українських територій частиною Росії.

”Він може організувати фіктивні референдуми. Він може проголосити їх (окуповані українські території) частиною Місяця. Якби там не було, це наша земля, це наші люди. Ми відвоюємо кожен квадратний метр нашої території і ми звільнимо людей”, - наголосив Кулеба.

Також глава МЗС сказав, що, якщо говорити про моральний дух, то найбільш надихаючим феноменом є моральний дух українців на тих територіях, які звільняють ЗСУ.

Кулеба переконаний, що українські громадяни чекають на звільнення на окупованих територіях.

”І, якщо ви уявите, що ці люди відчувають, це змусить вас працювати набагато наполегливіше. Чи ви дипломат, або солдат, ви дійсно хочете звільнити цих людей якомога скоріше, щоби Путін не думав про це, або які б рішення він не ухвалював”, - сказав Кулеба.

Нагадаємо, у Росії в законі про мобілізацію засекретили пункт, в якому йдеться про кількість осіб, яких планують призвати. Це сталось, оскільки російська влада планує призвати на війну проти України один мільйон росіян.

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