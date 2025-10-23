Україна знайшла ідеальний винищувач для війни з Росією: це не F-16

Gripen E / © Associated Press

Україна просунулась у питанні системного оновлення Повітряних сил за рахунок абсолютно нових багатофункціональних винищувачів. Київ і Стокгольм підписали угоду про наміри щодо експорту до 150 шведських винищувачів JAS 39 Gripen E.

Про це пише Business Insider.

«Таке замовлення дійсно вкрай масштабне. Бо наразі сама Швеція для своїх повітряних сил запланувала замовлення лише 60 нових Gripen E. Також українське замовлення фактично співставним із сумарним наявним та потенційним замовленням цих літаків включно з вірогідними експортними контрактами», — зазначають журналісти.

Gripen, створений компанією Saab, вважається ідеальним літаком для України, адже спроєктований саме для протидії російській армії. Він здатен злітати навіть із пошкоджених або польових смуг, потребує мінімального обслуговування й має потужну систему радіоелектронної боротьби, що допомагає виживати у насиченому загрозами небі.

Експерти вважають, що цей літак краще пристосований до умов сучасної війни, ніж американські F-16 чи французькі Mirage, адже його концепція — діяти навіть після ударів по аеродромах. Gripen може працювати з цивільних доріг, що робить його майже невразливим до російських атак по інфраструктурі.

Нагадаємо, Стокгольм обговорює потенційний контракт, який передбачає постачання Україні до 120 сучасних шведських винищувачів Gripen E.

Зараз Швеція може оперативно надати близько 10 літаків версії Gripen C/D, що вже перебувають на озброєнні. Новіші ж Gripen E мають значно вищі характеристики.