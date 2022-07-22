Україна знищила понад сотню високовартісних російських цілей за допомогою артилерії зі США – CNN

Високопосадовець з питань оборони США повідомив, що за оцінками Сполучених Штатів, Україна вразила понад сотню високовартісних російських цілей і досягла прогресу проти окупантів.

Водночас Росія досягає повільних успіхів дорогою ціною. А боротьба за Донецьк, імовірно, триватиме протягом усього літа.

Про це пише CNN.

Останніми тижнями більшість уражених російських цілей були на сході, оскільки українці змогли покращити свою точність цілевказування за допомогою наданої США артилерії.

"Ці удари постійно погіршують здатність Росії забезпечувати свої війська, командувати та контролювати їхні сили, а також вести незаконну агресивну війну", –заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі.

"Українці атакують російські командні пункти, склади боєприпасів, об'єкти протиповітряної оборони, радіолокаційні вузли та вузли зв'язку, позиції далекобійної артилерії", – додав чиновник.

Це сприяє ширшій оцінці того, що Україна змогла досягти прогресу проти російських військ. Однак США також вважають, що РФ все ще випускає десятки тисяч артснарядів на день.

"Вони не можуть продовжувати так вічно", росіяни "витратили багато розумніших боєприпасів … їхні можливості стають тупішими", зазначив чиновник. Він додав, що Росія ще не вивела з ладу жодної системи HIMARS, але, ймовірно, що російським військам пощастить і це станеться в якийсь момент.

За припущеннями американського чиновника, боротьба за Донецьк, імовірно, триватиме протягом усього літа. А Росія досягає повільних успіхів дорогою ціною. За даними посадовця, серед загиблих росіян – тисячі лейтенантів і капітанів, сотні полковників і багато генералів.

За оцінками США, Росія скерувала майже 85% своєї армії для вторгнення до України.

Нагадаємо, як заявив очільник зовнішньої розвідки Великої Британії Річард Мур, Росія може "ось-ось вичерпатися" в Україні.

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