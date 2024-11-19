Україна буде прагнути завдати удари по десятках ключових потенційних цілей на території Росії, використовуючи західні ракети великої дальності, щоб переломити хід війни. Сюди входять стратегічні військові бази, аеродроми та деякі цілі, що підвищують бойовий дух, такі як улюблені путінські мости в окупованому Росією Криму та Курській області.

Про це пише Global Defense Corp.

Зі значною дальністю польоту в 190 миль ракети ATACMS, що постачаються США, можуть завдавати ударів вглиб території Росії. Це означає, що Київ може не тільки потенційно вражати цілі на лінії фронту від Бєлгорода на сході до Одеси на півдні, але й наносити удари по районам, розташованим далеко в середині Росії.

Тепер, коли давно назрілий мораторій на ракети нарешті знятий, президент України Володимир Зеленський прагнутиме завдати удари по ключових аеродромах безпілотників, військових авіабазах і навіть улюблених мостах президента РФ Володимира, які можуть завадити переміщенню російських військ.

Однак відомо, що наразі Україні дозволено використовувати ці ракети тільки в районі Курська — одного з ключових театрів воєнних дій, де північнокорейські війська були розгорнуті для підтримки Москви.

За словами інсайдерів, перші удари на великі відстані можуть бути завдані вже в найближчі дні.

Полковник Хеміш де Бреттон-Гордон розповів виданню The Sun, як Зеленський спрямовуватиме всі свої ресурси на те, щоб максимально ефективно використовувати американські системи ATACMS.

Колишній командувач британської армії заявив: «Він би витратив увесь свій час і зусилля на те, щоб переконатися, що це важливе озброєння націлене в потрібне місце».

"І я впевнений, що це почнеться з спроби утримати Курськ", - сказав він.

Повідомляється, що Зеленський планує завдати удару по Курській області за допомогою американських ракет ATACMS, які можуть точно вражати цілі. Курськ є стратегічно важливим для Росії, оскільки там розгорнуті північнокорейські війська.

Виконавчий директор Товариства Генрі Джексона Алан Мендоса заявив, що Україна планує знищити російські військові транспортні системи та сили, зокрема в Курській області.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден дозволив Україні використовувати ракети ATACMS для ударів по Росії, у відповідь на рішення Росії залучити північнокорейські війська в Курську область. Своєю чергою, Китай висловив підтримку мирному вирішенню конфлікту в Україні після того, як США дозволили Києву застосовувати американські ракети великої дальності для атак на російські військові об'єкти.

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