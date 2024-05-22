Україна знищує кораблі-ракетоносії Чорноморського флоту швидше, ніж РФ їх будує – Forbes

У липні 2023 року ракетний корвет ВМФ Росії "Циклон" увійшов до складу Чорноморського флоту. Проте вже за 10 місяців після цього – ракетний удар України потопив цей корабель класу "Каракурт" у тимчасово окупованому Севастополі. Супутникові знімки підтвердили, що "Циклон" лежить на морському дні.

Ще один "Каракурт", недобудований "Аскольд", був пошкоджений під час ракетного удару України у листопаді 2023 року по суднобудівному заводу в Керчі.

Про це пише видання Forbes.

"Російське військово-морське керівництво має бути дуже стурбоване майбутнім Чорноморського флоту, адже Україна виводить з ладу російські бойові кораблі швидше, ніж Росія може побудувати нові або посилити їх кораблями з інших регіональних флотів", - йдеться у матеріалі.

Поки Туреччина блокує проходження військових кораблів через протоку Босфор, яка з'єднує Середземне море з Чорним, єдиним способом для росіян посилити Чорноморський флот є перекидання менших кораблів до Чорного моря річкою – або будівництво їх на чорноморських верфях.

Як пише Forbes, у квітні українські спецпризначенці влаштували диверсію на російському ракетному корветі "Серпухов" у Калінінграді на Балтійському морі. Цей корвет класу "Буян" був одним з небагатьох російських військових кораблів, достатньо малих, щоб дістатися до Чорного моря каналами, Волгою, Доном, а потім – Азовським морем.

Окрім пошкодженого "Аскольда" і затонулого "Циклона", ще п'ять "Каракуртів" будуються на верфях у Криму або на Волзі. І є всі підстави очікувати, що ці корвети в майбутньому також стануть об'єктами атак України, коли вони приєднаються до Чорноморського флоту.

"Зрештою, українці розробили або придбали у своїх іноземних союзників – цілу низку протикорабельних боєприпасів великої дальності. Зокрема, в україни є безпілотники та морські дрони, а також ракети великої дальності "Нептун", - пише видання.

Крім того, Велика Британія і Франція надали Україні крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow і SCALP-EG, які можуть досягати 249 км. США також передали кілька моделей ракет наземного базування, зокрема, моделі M48 дальністю 273 км або 305 км M57 з 213-кілограмовими боєголовками і достатньою точністю, щоб вражати кораблі в порту.

Недільний рейд, який потопив "Циклон" включав в себе саме атаку з допомогою ракет М48 або М57, зазначає Forbes. Видання нагадало, що Україна отримала понад 120 ПТРК двома партіями – одну восени минулого року, іншу – у квітні.

"Російська протиповітряна оборона виявилась безсилою зупинити ці ракети. Це зловісний розвиток подій для російського Військово-морського командування, яке бореться за збереження того, що залишилося від Чорноморського флоту", - йдеться у матеріалі.

Як зазначив професор стратегічних досліджень в Університеті Сент-Ендрюса в Шотландії Філліпс О'Брайен, якщо ATACMS змушують росіян вивести військові кораблі з Севастополя, важко уявити, що база залишиться корисною для росіян.

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За його словами, російське командування може не мати іншого вибору, окрім як відвести всі вцілілі кораблі до портів на півдні Росії, які розташовані за межами досяжності ATACMS.

"Однак ці порти все ще перебувають у зоні досяжності українських безпілотників – тож вони не зовсім безпечні. Але порівняно з ATACMS, безпілотники є легкою мішенню для російської протиповітряної оборони. Те, що залишилося від Чорноморського флоту, може протриматися трохи довше проти безпілотників, ніж проти ПЗРК", - резюмує Forbes.

Нагадаємо, Україна отримала два британські кораблі – але є нюанс.

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